Tradegate-Aktienkurs GW Pharmaceuticals-Aktie:

117,00 EUR +8,33% (07.02.2020, 14:56)



Nasdaq-Aktienkurs GW Pharmaceuticals-Aktie:

USD 118,24 +1,15% (06.02.2020, 22:00)



ISIN GW Pharmaceuticals-Aktie:

US36197T1034



WKN GW Pharmaceuticals-Aktie:

A1T980



Ticker-Symbol GW Pharmaceuticals-Aktie:

GW2A



NASDAQ Ticker-Symbol GW Pharmaceuticals-Aktie:

GWPH



Kurzprofil GW Pharmaceuticals plc.:



GW Pharmaceuticals plc. (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, NASDAQ Ticker-Symbol: GWPH) ist ein britisches Pharmaunternehmen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung von rezeptpflichtigen Cannabinoidmedikamenten. Zum Portfolio gehört Epidiolex, ein oral zu verabreichendes Arzneimittel zur Behandlung von bei Kindern auftretender refraktärer Epilepsie. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GW Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GW Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, Nasdaq-Symbol: GWPH) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Branche hätten in den vergangenen Monaten fast durch die Bank deutliche Verluste hinnehmen müssen. Hier sei auch nur selten ein Unterschied gemacht worden, ob dies fundamental gerechtfertigt sei oder nicht. Auch die GW Pharmaceuticals-Aktie sei dabei deutlich unter Druck geraten. Dabei würden die Geschäfte beim britischen Pharmaunternehmen gar nicht so schlecht laufen. Zudem habe GW Pharmaceuticals zuletzt gegen den Konkurrenten Zogenix punkten können, was dem Unternehmen am Donnerstag nachbörslich an der Heimatbörse einen deutlichen Kursanstieg beschert habe.Die von Zogenix veröffentlichten Ergebnisse einer klinischen Phase-3-Studie für Fintepla zur Behandlung des Lennox-Gastaut-Syndroms, eine seltene Form der Epilepsie, seien möglicherweise statistisch nicht gültig. GW Pharmaceuticals habe im Sommer 2018 die Zulassung für Epidiolex, ein biotechnologisch entwickelter Wirkstoff auf Cannabis-Basis, u.a. zur Behandlung dieser Krankheit erhalten. Die Umsätze mit Epidiolex würden sich seitdem stetig nach oben entwickeln."Der Aktionär" bleibt weiterhin ganz klar optimistisch für die GW Pharmaceuticals-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GW Pharmaceuticals-Aktie: