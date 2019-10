Was steckt hinter dem positiven Trend?

Die Wett- und Casinomärkte haben in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum hinter sich. Gründe sind die mobile Verfügbarkeit des Angebotes, eine Professionalisierung sowie eine drastisch verbesserte Einstellung der Kunden zu Sportwetten und zum Glücksspiel.



Wie ist die GVC Holdings Aktie in der nächsten Zukunft zu beurteilen?

Mit den unter der Holding gebündelten Marken ist GVC Holdings auch für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt. Ausruhen darf man sich jedoch nicht. Es strömen permanent weitere Anbieter auf den Markt, schließlich gibt es hier einiges zu verdienen.



Um sich langfristig weiterhin als Marktführer zu behaupten müssen die Angebote stets aktuell und innovativ gehalten werden. Hinzu kommen konkurrenzfähige Bonusangebote und Promotionen für die Kunden. In den Märkten versuchen die Wettbewerber durch ständig neue und höhere Bonusangebote Neukunden zu gewinnen oder auch von der Konkurrenz abzuwerben.



Aufgrund der Finanzkraft der GVC Holdings plc, die Eigenkapitalquote liegt mit 3,5 Milliarden GBP bei immerhin 45%, wird es mit Sicherheit auch zu weiteren bernahmen kommen. Prognostiziert wird in den nächsten Jahren generell eine Übernahmewelle in den Branchen, sodass nur wenige bedeutende Schwergewichte übrigbleiben werden. Riskant für Glücksspielanbieter sind vor allem die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Ländern.



Sollte es in den großen Märkten wie Deutschland zu Verboten oder Einschränkungen beim Glücksspiel oder bei Sportwetten kommen, würde das deutlich auf den Gewinn und höchstwahrscheinlich auch auf den Aktienkurs drücken.



Die Analysten sind sich derzeit nicht so ganz einig, wo es mit dem Kurs von GVC Holdings in den nächsten Monaten geht. Während man die GVC Holdings Aktie bei Morgen Stanley oder Exane-BNP Paribas SA derzeit bei Übergewichten sieht, sehen die Citigroup oder Chevreux SA, den derzeitigen Aufwärtstrend als nicht besonders nachhaltig an. (31.10.2019/ac/a/a)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der an der Londonder Börse notierte Glückspiel- und Sportwettenkonzern GVC Holdings plc. hat kursmäßig in den Monaten eine beachtliche Performance hingelegt. Die GVC Holdings Aktie (WKN: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65) notiert heute bei gut 10 Euro das Stück.Das sind gut 40% mehr als noch im August 2019. Grund war vor allem die Anhebung der Gewinn- und Dividendenprognose für das Gesamtjahr 2019. Die Umsätze des Konzerns lagen zuletzt in 2018 bei 2,935 Milliarden GBP. Das operative Ergebnis stieg in 2018 von 58 Millionen GBP auf 173 Millionen GBP.Das Gesamtergebnis in 2018 war jedoch negativ, was unmittelbar mit der Übernahme der Coral Group zu der auch der Traditions-Sportwettenanbieter Ladbrokes gehört, anzurechnen ist. Die Geschäfte laufen also insgesamt gut bei GVC Holdings pla.Zu der Holding gehören neben Ladbrokes weitere bekannte Wett- und auch mächtige Konkurrenz haben Gambling Labels wie bwin, Sportingbet, Betboo, Casino Club oder Partypoker. Dabei handelt es sich um allesamt umsatzträchtige Schwergewichte im Markt, die jedoch auch mächtige Konkurrenz wie bwin oder NetBet haben und zum Beispiel mit Angeboten wie dem NetBet Bonus Code 2019 aufwarten.