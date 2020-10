Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leasingspezialisten GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der seit Wochen mit einer Leerverkäufer-Attacke ringende Leasingspezialist wolle das heftig attackierte Franchise-System beenden. "Die Franchise-Gesellschaften sollen in den kommenden zwölf bis 18 Monaten in den Konzern integriert werden", habe GRENKE am Donnerstagmorgen mitgeteilt.Mit dem Schritt reagiere der MDAX-Konzern damit u.a. auf Teile der Kritik der Investorengruppe Viceroy Research. Zudem solle der Vorstand um einen Chief Risk Officer (CRO) mit Verantwortung für Risikocontrolling, Recht und Compliance erweitert werden. Das Unternehmen habe zudem betont, dass die Shortseller-Attacke keine Auswirkungen auf das Geschäft gehabt habe.Viceroy Research habe GRENKE Mitte September angegriffen. Hinter dem Shortseller stehe der Brite Fraser Perring, der sich bereits mit dem inzwischen insolventen Zahlungsabwickler Wirecard angelegt habe.Viceroy werfe GRENKE u.a. ein undurchsichtiges Geschäftsmodell mit unlauteren Praktiken, Scheingewinne und zu hoch ausgewiesene Geldbestände vor. Unternehmensgründer Wolfgang Grenke selbst beschuldige Viceroy, sich durch Mauscheleien bereichert zu haben.Die Meldung komme an der Börse gut an. Im frühen Handel gewinne die GRENKE-Aktie acht Prozent. Eine Menge Vorschusslorbeeren, finde DER AKTIONÄR, zumal derzeit niemand einschätzen könne, was die Integration konkret für die weitere Geschäftsentwicklung bedeute.Unser Fazit bleibt bestehen: Es gibt massenhaft interessantere und attraktivere Geschäftsmodelle als das von GRENKE, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Die GRENKE-Aktie ist kein Kauf, so der Experte. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link