Sebastian Hirsch - seit 1. Januar 2017 Mitglied des Vorstands der GRENKE AG - unterstreicht die erfreuliche Entwicklung auf der Produktseite: "Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler und Gründer können nun bundesweit von attraktiven Leasingkonditionen für betriebliche Neuanschaffungen profitieren. Dies ermöglicht ein Globaldarlehen über 100 Mio. EUR für Leasingfinanzierungen, das jüngst zwischen der KfW Bankengruppe und GRENKE abgeschlossen wurde. Seit 2010 bieten wir KMUs durch Kooperationen zwischen der GRENKE Bank AG und regionalen Förderbanken zinsgünstige Leasingfinanzierungen mittels Fördergutscheinen an und konnten bisher über 21.000 Leasingverträge abschließen. Bei der Steuerung unserer Refinanzierung setzen wir auf eine breite Palette an Instrumenten. Einen wesentlichen Bestandteil bilden unsere Anleihen. Mit der Ende November platzierten Anleihe über 150 Mio. EUR, die mit einem Zinskupon von 1,125% und einer Laufzeit von rund fünf Jahren ausgestattet ist, konnten wir unsere Position am Kapitalmarkt erneut unter Beweis stellen. Darüber hinaus haben wir unsere im Juli 2015 aufgelegte AT1-Hybrid-Anleihe um insgesamt 20 Mio. EUR aufgestockt. Unterstützt haben uns dabei auch unsere hervorragenden Ratings von Standard & Poor's und der Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung ("GBB"), die uns in ihrer jeweils jüngsten Einschätzung unverändert Investment Grade mit stabilem Ausblick attestieren."



Den ausführlichen Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2016 wird das Unternehmen am 8. Februar 2017 veröffentlichen.



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (03.01.2017/ac/a/nw)







EUR) und konnte damit um 15,8% gesteigert werden.Der Deckungsbeitrag 2 des Neugeschäfts im Segment Leasing erreichte in 2016 265,9 Mio. EUR. Dies entspricht einer DB2-Marge der Leasingsparte von 16,7% (2015: 245,5 Mio. EUR resp. 18,1%). Die DB1-Marge der Leasingsparte (Deckungsbeitrag 1 zu Anschaffungswerten) betrug 12,5% und erreichte einen Wert von 199,1 Mio. EUR (2015: 13,5% resp. 184,2 Mio. EUR). Die leicht rückläufigen Margen resultieren im Wesentlichen aus einer im Vorjahresverlauf angepassten Berechnungsmethode, der Veränderung des Wechselkurses des Britischen Pfunds sowie der in einzelnen Märkten auf hohes Wachstum ausgerichteten Vertriebssteuerung. Ein isolierter Vergleich gegenüber den vorangegangenen Quartalen zeigt eine konstante Entwicklung der Margen.Der internationale Anteil am Neugeschäft der GRENKE Gruppe betrug in 2016, wie auch im Vorjahreszeitraum, 71,7%.In unserem Heimatmarkt Deutschland hat sich das Wachstum unseres Leasingneugeschäfts positiv entwickelt (12,2%). Gleichzeitig hielt der Wachstumstrend in unseren internationalen Märkten an. Insbesondere in unserem Kernmarkt Frankreich (15,2%) und in dem für uns bedeutenden Land Italien (29,0%) konnten wir unsere starke Position weiter ausbauen.Im Rahmen unserer Zellteilungsstrategie haben wir im vierten Quartal 2016 mit Bari (Italien), Monza (Italien) und Valencia (Spanien) insgesamt drei neue Standorte eröffnet. Damit ist GRENKE zum Jahresende weltweit an 122 Standorten präsent. Daneben bieten wir Factoring nun auch in Polen an. Die GRENKE Gruppe verzeichnete in 2016 insgesamt 390.736 Leasinganfragen (davon international 318.672), aus denen 182.655 neue Leasingverträge (davon international 145.413) generiert wurden. Der Mittelwert pro Leasingvertragsabschluss bewegte sich mit 8.719 EUR (2015: 8.553 EUR) weiterhin auf dem geschäftstypischen Niveau.In 2016 lag die Umwandlungsquote (Anfragen in Verträge) in der GRENKE Gruppe (Leasingsparte) bei 47%. Die Umwandlungsquote in unseren internationalen Märkten betrug 46%, sie ist somit niedriger als im deutschen Markt (52%).Die Existenzgründungsfinanzierung inklusive Mikrokreditgeschäft in der GRENKE Bank entwickelte sich mit einer Steigerung von 28,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem Volumen von 25,3 Mio. EUR sehr erfreulich.Detaillierte Zahlen sind unter https://www.grenke.de/fileadmin/user_upload/deutschland_gruppe/04_meldungen/2017/conews/170103_de_neugeschaeft_2016.pdf abrufbar."2016 markierte für uns erneut ein Jahr hohen Wachstums. Das Leasing- Neugeschäft der GRENKE Gruppe legte bei weiterhin hoher Profitabilität um 17,1% zu. Getragen wurde diese erfreuliche Entwicklung vor allem durch unsere internationalen Märkte - allen voran Frankreich und Italien. Aber auch unsere übrigen Märkte entwickelten sich entlang unserer Erwartungen absolut zufriedenstellend. Anspruchsvoll zeigte sich hingegen das Factoringgeschäft. Bei einer hohen Kreditqualität blieb das Neugeschäft mit einem Anstieg um 9,7% insgesamt deutlich hinter unseren Erwartungen zurück - wenngleich das schwächere nominelle Wachstum auf einen kräftigen Basiseffekt in der Schweiz zurückzuführen ist. Wir wollen künftig wieder an die Wachstumsraten zurückliegender Jahre anknüpfen. Viel bewegt haben wir auch in Hinblick auf die internationale Präsenz der GRENKE Gruppe: Im Rahmen unserer Zellteilungsstrategie eröffneten wir 2016 insgesamt neun neue Standorte in Belgien, Deutschland, Finnland, Italien, Polen und Spanien. Für 2017 sind weitere Zellteilungen in Vorbereitung", so Wolfgang Grenke, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, über die Neugeschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres.Über das organische Wachstum hinaus wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei strategische Optionen genutzt: Zum einen investierte die GRENKE Bank in die Finanzchef24 GmbH - dem ersten digitalen Versicherungsmakler und Online-Finanz-Portal für Unternehmer und Selbständige. Zum anderen verstärkte die GRENKE AG durch die Übernahme der Europa Leasing GmbH substanziell ihre Marktposition im Small-Ticket-Leasing medizintechnischer Geräte. "Die Übernahme von Europa Leasing eröffnet uns in idealer Weise den Zugang in das bisher noch wenig erschlossene Feld der Medizintechnik. Da beide Geschäftsmodelle einen ähnlichen Ansatz in der Leasingabbildung aufweisen, ergeben sich hieraus hoch attraktive Wachstumschancen", so Wolfgang Grenke weiter.