ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (21.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) charttechnisch unter die Lupe.Gaps, die offen bleiben würden, würden für sie eine besondere Bedeutung besitzen! Solche Kurslücken würden einen Stärkebeweis darstellen und die Analysten würden sie prozyklisch in der Richtung ihres Auftretens interpretieren. Vor diesem Hintergrund habe die GRENKE-Aktie vor wenigen Tagen ein gleichermaßen interessantes, wie großes Aufwärtsgap bei 32,84/36,24 EUR gerissen. Charttechnisch komme als zusätzliches Trendwendesignal der Abschluss einer kleinen Bodenbildung dazu. Last but not least, dokumentiere die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 39,04 EUR) die sich derzeit bessernde Ausgangslage des Papiers. Rein rechnerisch eröffne die untere Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 11 EUR. Dieses würde wiederum ausreichen, um mit dem Sprung über die Hochpunkte von November und Januar bei 40,96/43,10 EUR einen größeren, unteren Umkehrprozess abzuschließen. Bei dieser Konstellation handele es sich um ein verschachteltes Kursmuster - gewissermaßen "kleiner Boden, großer Boden!" Unter Risikogesichtspunkten biete die Nackenzone der bereits komplettierten Bodenbildung bei 36 EUR zusammen mit der oberen Gapkante der diskutierten Kurslücke eine klare, technisch sinnvolle Absicherungsoption, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:39,72 EUR +1,85% (20.05.2021, 17:36)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:39,89 EUR +1,22% (21.05.2021, 08:34)