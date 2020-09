Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (23.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":DER AKTIONÄR nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leasingspezialisten GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.GRENKE sei ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. GRENKE habe die Vorwürfe zwar als unbegründet zurückgewiesen. Doch die Verunsicherung der Anleger sei nach dem Wirecard-Skandal groß. Der MDAX-Titel sei abgestürzt. Institutionelle Investoren würden einsteigen.In die laufende Verkaufswelle hinein habe der britische GRENKE-Großinvestor Jupiter Fund Management seine Beteiligung an der Gesellschaft aus Baden-Baden erhöht. Zum 16. September sei der Anteil der Fondsgesellschaft von 5,004 auf 5,67 Prozent gestiegen. Am 17. September habe der Verleger und Investor Norman Rentrop seinen GRENKE-Anteil über die Meldeschwelle von drei auf 3,24 Prozent ausgebaut.Das Crash-Tief nach den Betrugsvorwürfen habe die GRENKE-Aktie am 17. September bei 23,92 Euro erreicht. Aktuell werde der Titel wieder für rund 34 Euro gehandelt.Der Fondberater Gané stelle sich ebenfalls hinter den Leasinganbieter. "Wir können aus den Vorwürfen keine Anhaltspunkte ableiten, dass der Konzernjahresabschluss der GRENKE AG zum 31. Dezember 2019 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt", so Gané in einer schriftlichen Stellungnahme.Auch wenn erste institutionelle Investoren dem Leasingspezialisten den Rücken stärken würden. Um verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, müsse GRENKE versuchen, noch mehr Transparenz in die komplexe Unternehmensstruktur zu bringen.Die GRENKE-Aktie habe vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR gestanden und sie stehe auch nach dem Kurseinbruch nicht darauf. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link