ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (17.02.2020/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der Leasing-Anbieter habe das Jahr 2019 plangemäß mit einem kräftigen Wachstum abgeschlossen. Nachdem schon vorab gemeldet worden sei, dass das Leasing-Neugeschäft um 18,2% auf 2,85 Mrd. Euro vorangekommen sei, habe sich nun auch der Nettogewinn mit einem Zuwachs von 8,1% auf 142,1 Mio. in der prognostizierten Range (138 bis 148 Mio. Euro) eingestellt. Ein noch höherer Ergebnissprung sei vor allem durch die deutlich um 37% gestiegenen Aufwendungen für die Schadenabwicklung und Risikovorsorge verhindert worden. Hier sollte im Blick behalten werden, ob auch künftiges Wachstum zulasten der Ausfallquote "erkauft" werde. Der Vorstand gehe aber offenbar nicht davon aus, denn für das laufende Jahr erwarte er nicht nur erneut einen hohen Anstieg des Leasing-Neugeschäfts von 14 bis 18%, sondern auch, in der Mitte der Prognosespanne (153 bis 165 Mio. Euro), eine zweistellige Gewinnsteigerung - was die Aktie zu einem Freudensprung veranlasst habe. Mit einem KGV um 28 sei die Bewertung inzwischen stramm, angesichts des robusten Wachstumspotenzials aber noch akzeptabel.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten, die GRENKE-Aktie zu halten! Sie sähen das Kursziel bei 110,00 Euro. (Ausgabe 16 vom 15.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:99,15 EUR -0,40% (17.02.2020, 12:47)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:98,70 EUR -1,10% (17.02.2020, 11:55)