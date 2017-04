ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (04.04.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie: Spitzenreiter im SDAX! ChartanalyseDie GRENKE-Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) präsentiert sich mit einem Kursplus von mehr als fünf Prozent heute im SDAX als Spitzenreiter, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einem überaus zufrieden stellenden Neugeschäftswachstum im ersten Quartal sei der GRENKE-Gruppe ein guter Start in das laufende Geschäftsjahr 2017 gelungen. Dabei sei das akquirierte Volumen in den ersten drei Monaten um 20,1 Prozent auf 445,6 Millionen Euro angestiegen, wodurch das angepeilte Wachstum über dem für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 11 bis 16 Prozent liege. Auch habe das Neugeschäft der GRENKE-Gruppe Factoring gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Prozent auf 97,7 Millionen Euro gesteigert werden können und bestätige damit den Kurs der Aktie seit dem Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrend seit Mitte Februar dieses Jahres.Bereits in einer Analyse vom 10. Januar 2017 sei auf einen potenziellen Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bestehend seit August 2016 hingewiesen worden - erwartungsgemäß habe ein erstes Zwischenhoch bei 171,30 Euro markiert werden können. Im heutigen Handel sei es schließlich gelungen auch diese Hochs zu überwinden, so dass der Wert nun weiter in Richtung seiner Sommerhochs aus 2016 zulege.Weitere Gewinne seien kurzfristig noch möglich und könnten auch von nicht investierten Anlegern für ein Long-Investment herangezogen werden. Die fundamentalen und charttechnischen Aussichten bestätigen nämlich den aktuellen Trendverlauf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:173,70 EUR +4,04% (04.04.2017, 14:26)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:173,721 EUR +4,10% (04.04.2017, 14:37)