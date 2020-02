Auch Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) (-0,8%) müsse wegen der Coronaepidemie vorläufig jedes zweite Geschäft in China schließen.



Die US-Kaufhauskette Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) (+6,0 %) wolle in den kommenden drei Jahren 125 Filialen schließen und 10% der Stellen streichen.



Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) (-4,7%) habe die Zahl seiner Abonnenten im vierten Quartal stärker als erwartet gesteigert, habe unter dem Strich aber wegen Investitionen in Podcasts einen Verlust ausweisen müssen.



Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) (-14,7%) habe einen enttäuschenden Ausblick vermeldet.



Auch in Europa erreiche die Berichssaison heute ihren Höhenpunkt. In Europa würden heute mit UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), ING Groep (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) und Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) gleich drei Schwergewichte aus dem Bankensektor ihre Quartalszahlen berichten. (06.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (+1,9%) rutschte im vierten Quartal in die Verlustzone, im laufenden Jahr soll sich das Geschäft jedoch wieder erholen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (-9,5%) hätten ein schwächeres Geschäft auf dem chinesischen Markt und der intensive Wettbewerb auf dem Heimatmarkt das Q4-Ergebnis belastet.Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (-17,2%) hätten vorläufig ihren Höhenflug beendet, bei dem die Anteilscheine des Elektroautobauers innerhalb von sechs Tagen rund 60% zugelegt hätten. Belastend hätten zudem Meldungen gewirkt, wonach es in China wegen dem Coronavirus zu verzögerten Auslieferungen komme.