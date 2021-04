Wien (www.aktiencheck.de) - Der Autohersteller General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) (-1,6%) muss wegen Lieferengpässen bei Chips weitere Werke zeitweise stilllegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Halbleiterhersteller hätten in der Krise ihre Kapazitäten verstärkt auf Konsumprodukte ausgerichtet bzw. auf Aufträge von Smartphone-, TV- oder Computerherstellern gesetzt und könnten nun die Nachfrage aus der sich überraschend stark erholenden Autoindustrie nicht vollends bedienen.



Das niederländische Telekommunikationsunternehmen KPN (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN) (+1,4%) habe von Medienberichten profitiert, wonach die US-Private Equity-Gesellschaft Stonepeak Infrastructure Partners gemeinsam mit der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT an einem gemeinsamen Übernahmegebot für den Telekom-Konzern arbeiten würden. (09.04.2021/ac/a/m)



