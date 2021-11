Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

150,00 EUR 0,00% (30.11.2021, 09:43)



XETRA-Aktienkurs GK Software-Aktie:

149,50 EUR 0,00% (30.11.2021, 10:19)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker-Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (30.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS).In den ersten neun Monaten 2021 habe GK Software einen 12,3%-igen Umsatzzuwachs (auf EUR 95,7 Mio.) erzielen können - obwohl die strategisch bedeutsame Cloud-Transformation schneller voranschreite als erwartet, was kurzfristig das Umsatzwachstum bremse. Das EBIT (EUR 14,2 Mio.; +155%) sei, auch bereinigt um den positiven Sondereffekt aus dem Verkauf der AWEK microdata in Höhe von EUR 2,75 Mio., klar überproportional gestiegen. Grund hierfür seien neben Skaleneffekten und starkem Neugeschäft auch die Wirkungen des Kostensenkungsprogrammes gewesen.Die Hälfte der zwölf in den ersten neun Monaten 2021 akquirierten CLOUD4RETAIL-Neukunden habe sich für ein SaaS-Betriebsmodell entschieden. Damit vollziehe sich die Cloud-Transformation schneller als von den Analysten erwartet. Ihre implizite Erwartung an Q4 beinhalte neben dem typischen Q4-Effekt auch größere Lizenzabschlüsse. Ein sehr hoher SaaS-Anteil würde umsatzseitig kurzfristig drücken - wäre aber aus strategischer Sicht zu begrüßen.Verglichen mit den Peers sei die GK-Aktie mit einem 2021er EV/Umsatz-Multiple von nun rund 2,7 (Peer-Median: 5,7) attraktiv bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: