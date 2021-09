Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker-Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (07.09.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS).GK Software habe im zweiten Quartal das Umsatzwachstum deutlich beschleunigt und dabei sowohl von einer guten Auslastung im Bestandsgeschäft als auch von hohen Lizenzabschlüssen profitiert. Darüber hinaus habe das Geschäft mit der neuen Fiskalisierungslösung Fiskal Cloud erwartungsgemäß erstmals einen signifikanten Umsatzbeitrag geleistet. In Summe der ersten sechs Monate habe damit ein Umsatzwachstum um knapp 15 Prozent ausgewiesen werden können.Das große Ausrufezeichen habe der Software-Spezialist aber mit der Ergebnisentwicklung gesetzt. Während das Halbjahres-EBIT um 500 Prozent zugelegt habe, habe sich das Vorsteuerergebnis sogar um 1.050 Prozent erhöht und mit 11,2 Mio. Euro nicht nur den mit Abstand besten Halbjahreswert der Unternehmensgeschichte markiert, sondern habe auch alle bisherigen Zwölfmonatswerte übertroffen. Ermöglicht worden sei dies durch die Kombination aus einem Einmalertrag aus dem Verkauf der Tochter AWEK microdata, den hohen Einmallizenzen und SaaS-Gebühren und nicht zuletzt der anhaltenden Kostendisziplin, die sich in sinkenden oder nur leicht steigenden Aufwandspositionen bemerkbar gemacht habe.Gerade den letztgenannten Aspekt habe der Analyst zum Anlass genommen, seine bisherige Skepsis bezüglich der raschen Erreichbarkeit der Ziel-EBIT-Marge von 15 Prozent zu hinterfragen und einen etwas optimistischeren Ansatz zu wählen. Die hieraus resultierende Anhebung der von ihm für die Zukunft unterstellten Margen habe sich in einem spürbar erhöhten fairen Wert niedergeschlagen, den er nun bei 190,00 Euro sehe (bisher: 162,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: