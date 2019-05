Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

84,00 EUR -0,94% (08.05.2019, 10:39)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (08.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software sei im letzten Geschäftsjahr erneut stark gewachsen und habe seine Marktstellung weiter ausgebaut. Mit Neukunden in Australien, Saudi-Arabien, Ägypten und vor allem in den USA sowie mit Systeminstallationen in Ländern wie Japan oder Singapur sei die geographische Reichweite einmal mehr massiv vergrößert worden. Auch technologisch habe GK Software wieder neue Ausrufezeichen setzen können, wie etwa mit der Integration der KI-Funktionalitäten.Allerdings habe es GK Software nicht geschafft, diese beeindruckende Dynamik wie geplant in eine adäquate Ergebnisentwicklung umzumünzen. Das Unternehmen begründe dies mit dem Zusammenwirken einer Reihe von Ursachen, doch im Kern handle es sich um geplante und ungeplante Kosten der rasanten Expansion.Um den angestrebten Ausbau des eigenen Marktanteils auch jenseits von Deutschland und Europa zu erreichen und sich damit eine starke Ertragsbasis für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu sichern, werde GK Software auch in 2019 und in den nächsten Jahren noch kräftig in den Aufbau der Organisation und in die Produktentwicklung investieren und wohl auch investieren müssen. Die zentrale Aufgabe sei es dabei, die richtige Balance zu finden, um einerseits das Expansions- und Innovationstempo hochzuhalten und andererseits die Ertragskraft nicht zu stark zu belasten.Diese anspruchsvolle Aufgabe sei im letzten Jahr im Hinblick auf das Ergebnis zwar unbefriedigend gelöst worden, doch das Unternehmen zeige sich nun gewillt, den Fokus auf die Profitabilität zu stärken. Jakubowski gehe deswegen davon aus, dass GK Software in diesem Jahr die Kostendynamik spürbar drosseln werde, was bei reibungsloseren Projektverlauf und bei einer in etwa planmäßigen Entwicklung der Lizenzeinnahmen einen kräftigen Ergebnissprung zur Folge haben dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: