Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

68,061 EUR +5,85% (03.01.2017, 15:57)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) ist ein führender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 20 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für Filialen und Unternehmenszentralen sowie für die Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten im Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Lösungen der Gesellschaft ermöglichen großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software AG bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- und Wartungsdienstleistungen. Zur GK Software Gruppe gehört auch die 2013 akquirierte AWEK GmbH.



Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland und den USA beschäftigt das Unternehmen 593 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2014). Die GK Software AG verfügt über namhafte deutsche und ausländische Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, Coop (Schweiz), EDEKA, Hornbach, JYSK Nordic, Lidl, Loblaw, Migros, Netto Marken-Discount und Tchibo. In mehr als 38 Ländern ist die Software mit rund 199.000 Installationen in mehr als 37.700 in- und ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat 2013 einen Umsatz von 42,5 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem erfahrenen Managementteam die GK Software AG zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt. (03.01.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) unter die Lupe.Amazon Go zeige, was im Supermarkt der Zukunft möglich sei: Einfach das Smartphone zücken, die Ware selbst scannen und dann ohne an einer Kasse Schlange zu stehen aus dem Supermarkt spazieren. Die GK Software AG scheine gut positioniert, um von verstärkten Zukunftsinvestitionen von Netto, Lidl und Co zu profitieren.Das Papier des Vogtländischen Unternehmens sei nach wie vor attraktiv. Charttechnisch sei ein klares Kaufsignal generiert worden. Vorsichtige Investoren sollten eine Kursberuhigung abwarten und ein Abstauberlimit legen, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2017)Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:69,85 EUR +7,46% (03.01.2017, 14:41)