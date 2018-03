XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (01.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktie: Die Zeichen stehen auf Erholung - Aktienanalyse2017 war für GFT Technologies (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ein Jahr mit Pleiten, Pech und Pannen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Finanztechnologiekonzern habe seine Prognosen kassiert, weil zwei Kunden aus Großbritannien und Nordamerika ihre Ausgaben zusammengestrichen hätten. Am Ende habe das Unternehmen aufgrund einer niedrigeren Steuerquote dann doch nicht so schlecht abgeschnitten wie erwartet. Insgesamt hätten Investitionen und negative Wechselkurseffekte aber zu einem Gewinnrückgang geführt: Das Nettoergebnis sei von 24,2 Mio. auf 17,8 Mio. Euro gesunken. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um mehr ein Viertel auf 34,3 Mio. Euro gefallen. Beim Umsatz habe GFT ein leichtes Minus von einem Prozent auf knapp 419 Mio. Euro verzeichnet. Die Aktionäre sollten eine unveränderte Dividende von 0,30 Euro je Aktie erhalten.Für 2018 erwarte das Unternehmen wieder einen Ergebnisanstieg. Das EBITDA solle mindestens 39 Mio. Euro betragen. Beim Umsatz gehe GFT von 400 bis 420 Mio. Euro aus. Die Investitionen in den Ausbau des digitalen Lösungsangebots würden dabei fortgeführt. GFT sei zudem "gut ins Jahr 2018 gestartet", habe die TecDAX-Gesellschaft durchblicken lassen. Im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe sei es mit dem Kurs zunächst wild hin und her gegangen. Im Endeffekt hätten sich am Markt aber die positiven Aspekte durchgesetzt und die Notierung sei mit einem deutlichen Plus aus dem Handel gegangen. Nachdem der Kurs zuletzt um die elf Euro Unterstützung gefunden habe, erscheine auch das Chartbild wieder etwas freundlicher, habe ein Händler erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: