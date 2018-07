XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (30.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Das Stuttgarter Unternehmen wolle die Wachstumschancen der Digitalisierung aktiv nutzen und arbeite an einer breiteren Aufstellung. Dabei stünden Projekte auf Basis neuer Technologien wie Blockchain, Cloud und Künstliche Intelligenz im Fokus. Die nächsten belastbaren Zahlen und weitere Details zur Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte gebe es spätestens mit dem Halbjahresbericht am 9. August. Mit dem Sprung über die 14-Euro-Marke würde ein erstes Kaufsignal generiert, das zweite würde mit dem Ausbruch über 15 Euro folgen. "Der Aktionär" spekuliere daher weiter auf eine nachhaltige Trendwende bei GFT Technologies - operativ und im Kursverlauf, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: