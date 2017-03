ISIN GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.



Über die Innovationsplattform CODE_n bietet die GFT Group Start-ups, Technologiepionieren und etablierten Unternehmen den Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren.



Die GFT Technologies AG mit Hauptsitz in Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit 3.300 Mitarbeitern in elf Ländern einen Gesamtumsatz von 365 Mio. Euro. Die GFT Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet. (15.03.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie-Unternehmens GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Das Stuttgarter IT-Unternehmen erwarte für das Jahr 2017 einen Umsatz von 450 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 48 Mio. Euro. Vor Steuern wolle GFT in diesem Jahr 35 Mio. Euro verdienen. Diese Prognose habe vor allem bei EBITDA und EBT unter den Erwartungen des Kapitalmarktes gelegen. Analysten hätten für 2017 ein EBITDA von mehr als 53 Mio. Euro prognostiziert. 2016 habe das Unternehmen die eigenen Erwartungen erfüllt. Bei Einnahmen von über 422 Mio. Euro habe das EBITDA bei knapp 47 Mio. Euro und das EBT bei 33 Mio. Euro gelegen. Die Börse habe GFT nach dem Ausblick für 2017 mit einem Kursverlust von mehr als 10% abgestraft. Die Experten würden den Abschlag für übertrieben halten. Grundsätzlich bleibe GFT voll auf Kurs. Die Story sei weiterhin intakt.Mittel- bis langfristig dürften sich Käufe bei Kursen unter 18 Euro auszahlen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Anleger sollten etwas Geduld mitbringen. (Analyse vom 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:17,81 EUR -0,81% (14.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:17,82 EUR -0,82% (14.03.2017, 22:25)