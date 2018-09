Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (14.09.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Seit zwei Monaten steht mit Ralph Rumberg ein neuer Vorstandssprecher an der Spitze der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1), wie Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Angesichts der kurzen Zeit im Unternehmen habe der Vorstandssprecher auf der diesjährigen Hauptversammlung am 30. August in Wuppertal berichtet, dass unter seiner Leitung auf Basis der ersten Eindrücke noch keine Entscheidungen über die weitere Ausrichtung der Gesellschaft gefallen seien. Jedoch habe sich das Management bereits erste Schwerpunkte gesetzt. So sollten bei den Beteiligungsunternehmen die Marktposition ausgebaut und die Produktentwicklung vorangetrieben werden. Des Weiteren werde die operative Exzellenz hinsichtlich Qualität, Kosten und Lieferleistung in den Vordergrund gerückt. Mit einem noch aktiveren Beteiligungsmanagement und effizienten Akquisitionsprozessen werde schließlich eine Steigerung des Mehrwerts bei GESCO angestrebt.Rumberg habe den Anwesenden auch den neuesten Zugang im Beteiligungsportfolio vorgestellt, die Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG, als 18. Unternehmen der GESCO-Gruppe. Sommer & Strassburger fokussiere sich auf Prozessanlagen für die Branchen Pharma, Lebensmittel und Chemie. Das 1973 gegründete Unternehmen erwirtschafte mit rund 125 Mitarbeitern einen Umsatz, der sich in Richtung 20 Mio. Euro bewege. Der GESCO¬Vorstand habe sich mit diesem Erwerb sehr zufrieden gezeigt, sei doch der Zukauf in einer Phase gelungen, in der für Unternehmenserwerbe im Normalfall sehr hohe Preise aufgerufen würden.Ergebnisbelastend habe sich im vergangenen Jahr die Strafe aus einem Kartellverfahren ausgewirkt. Im Verfahren sei es um den Verdacht wettbewerbswidriger Preisabsprachen in den Jahren 2003 bis 2015 gegangen. Von den Ermittlungen sei auch die 90-prozentige Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl betroffen gewesen, jedoch nur als Randbeteiligter. Entsprechend sei auch die Bußgeldzahlung von 8,5 Mio. Euro deutlich hinter dem maximalen Bußgeldrahmen zurückgeblieben. Nach reiflicher Überlegung habe die Gesellschaft die einvernehmliche Beendigung des Verfahrens angenommen. Den Vorgang habe GESCO zum Anlass genommen, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Tochtergesellschaften die bereits bestehenden Compliance-Regelungen zu verschärfen.Mit dem von den Analysten darauf für das laufende Geschäftsjahr geschätzten KGV von 12 weist die GESCO-Aktie eine attraktive Bewertung auf, so Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 9/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link