Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (23.05.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Corona, Ukraine-Krieg, Verwerfungen in den globalen Lieferketten, massive Preissteigerungen bei Material, Energie und Logistik, wachsende Inflation - all das habe die GESCO AG nicht daran gehindert, ihren Erfolgskurs in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 ungebremst fortzusetzen. So habe die Unternehmensgruppe einschließlich der erstmals enthaltenen UMT-Akquisition sämtliche relevante Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich steigern können.Dabei würden die Excellence-Programme im Rahmen der zwischenzeitlich weiterentwickelten Strategie NEXT LEVEL 25 immer mehr ihre Wirkung entfalten. Daher sei der Analyst trotz der mit dem herausfordernden Umfeld verbundenen erhöhten Unwägbarkeiten zuversichtlich, dass die Wuppertaler Beteiligungsspezialisten ihren Weg des profitablen Wachstums auch weiterhin erfolgreich voranschreiten und die für 2025 ausgegebenen Zielsetzungen erreichen könnten. Diese würden einen organischen und anorganischen Ausbau des Portfolios auf 3 Anker- und 12 Basisbeteiligungen beinhalten, wobei ein Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent angestrebt werde.Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 55 Prozent, einer Barliquidität von knapp 43 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 34 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals bilanziell sehr solide aufgestellt. Nachdem mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 mit Andrea Holzbaur eine kompetente Nachfolgerin für die Ende April ausgeschiedene CFO Kerstin Müller-Kirchhofs habe gewonnen werden können, gehe der Analyst zudem auch hier von einer entsprechenden Kontinuität aus.Obwohl der Analyst seine Schätzungen nochmals leicht heraufgesetzt habe, würden bewertungstechnische Faktoren dazu führen, dass er sein Kursziel für den GESCO-Anteilsschein leicht von 45,00 auf 43,50 Euro zurücknehme. Auf dieser Grundlage biete das Papier aber aktuell immer noch ein sattes Potenzial von deutlich mehr als 80 Prozent. Zusätzliche Fantasie könnte aus möglichen weiteren Akquisitionen im Rahmen von NEXT LEVEL 25 resultieren. Zudem liege die Ausschüttungsrendite auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit bei sehr attraktiven 4,1 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.