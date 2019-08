Börsenplätze GESCO-Aktie:



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (28.08.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Nachdem die GESCO AG in den letzten beiden Geschäftsjahren deutlich vom konjunkturellen Rückenwind in der Investitionsgüterindustrie habe profitieren können, schlage sich die abflauende konjunkturelle Dynamik nun mittlerweile auch zunehmend im Zahlenwerk des Beteiligungsspezialisten nieder. Entsprechend der umsatzseitig auf die Mitte und ergebnisseitig auf den unteren Rand der adjustierten Prognosebandbreiten konkretisierten Guidance hätten auch die Analysten ihre Schätzungen etwas vorsichtiger angesetzt.Dennoch würden die Analysten die Wuppertaler nach wie vor als gut positioniert erachten, auch diese schwierigeren Zeiten meistern und langfristig weiterhin nachhaltig profitabel wachsen zu können. Dabei sollten die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL initiierten Maßnahmen zur Optimierung der Portfoliostruktur und der Aufstellung der einzelnen Tochtergesellschaften die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle und branchenspezifische Schwankungen mittelfristig erhöhen.Bei Ansatz der Analystenschätzungen belaufe sich das 2020er-KGV der GESCO-Aktie derzeit auf lediglich 10,3. Und die Ausschüttungsrendite könnte nach komfortablen 4,4 Prozent auf Basis des aktuellen Dividendenvorschlags für das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 auch für das laufende Rumpfgeschäftsjahr 2019 noch bei attraktiven 3,4 Prozent liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link