XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,00 EUR -0,80% (15.08.2018, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,10 EUR -0,80% (15.08.2018, 13:41)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (15.08.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) und erhöht das Kursziel von 34 auf 34,70 Euro.Die veröffentlichten Eckdaten für das zweite Quartal mit einem Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz von 25 Prozent (organisch: 28 Prozent) und 5 Prozent (organisch 9 Prozent) würden die zuletzt weiterhin hohe Dynamik belegen. Das Management habe die Zielsetzungen für das Gesamtjahr bekräftigt, die Erlöse in einer Spannbreite von 550 bis 560 Mio. Euro und ein Ergebnis zwischen 26 und 27 Mio. Euro vorsehen und eine tendenzielle Geschäftsberuhigung im zweiten Halbjahr berücksichtigen würden. Steffen habe in Reaktion auf die Zahlen seine Schätzungen leicht angehoben, woraus ein von 34 auf 34,70 Euro erhöhtes Kursziel resultiere.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Steffen, Analyst von SMC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Votum für die GESCO-Aktie. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze GESCO-Aktie: