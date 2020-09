Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

13,25 EUR -2,21% (08.09.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

13,20 EUR -0,38% (09.09.2020, 09:28)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (09.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Die seit März aufgekommene Corona-Krise habe die infolge der konjunkturellen Abkühlung ohnehin schon schwierige Situation in der Investitionsgüter- und vor allem in der Automobilindustrie noch deutlich verschärft. Dieser Entwicklung habe sich auch die GESCO AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 nicht entziehen können. Immerhin habe sich dabei aber das Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie weiterhin als weitestgehend krisenresilient erwiesen.Allerdings hätten vor dem Hintergrund der Krise vorgenommene Impairment-Tests - wie auch bei anderen Beteiligungsgesellschaften - im zweiten "Corona-Quartal" in dem besonders stark auf den Automotive-Sektor ausgerichteten Segment Mobilitäts-Technologie zu Sonderabschreibungen von 13,5 Mio. Euro geführt. Angesichts der fortwährenden Investitionszurückhaltung und zum Teil deutlicher Verzögerungen bei der wirtschaftlichen Erholung erwarte der Vorstand nunmehr für das Gesamtjahr vor diesen Sonderabschreibungen nur noch ein zumindest ausgeglichenes Konzernergebnis.Dementsprechend habe auch Nielsen seine Schätzungen zurückgenommen. Auf dieser Basis werde die GESCO-Aktie aktuell für das kommende Geschäftsjahr 2021 mit einem KGV von 21,8 bewertet. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Marktkapitalisierung mit etwas weniger als 144 Mio. Euro derzeit bei lediglich rund zwei Dritteln des zum Halbjahresende mit 215,5 Mio. Euro bzw. 19,88 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals liege.Unter Würdigung der aktuellen Gesamtgemengelage und der anhaltend hohen konjunkturellen Unwägbarkeiten nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die GESCO-Aktie zwar momentan nochmals von 18 Euro auf nunmehr 15 Euro zurück, stuft das Papier des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten aber nach wie vor als Halteposition ein. Dabei könnten schwächere Tage vor allem für längerfristig orientierte Investoren auch gute (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten. (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link