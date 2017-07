Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (25.07.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Das Geschäft der Unternehmen aus der GESCO-Sparte Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie, mit einem Umsatz von 120 Mio. Euro das zweitgrößte Segment der Mittelstandsholding, sei relativ konjunkturunabhängig und werde nun weiter gestärkt. Nachdem in den letzten beiden Jahren rund 14 Mio. Euro in die technische Ausstattung investiert worden seien, würden in der aktuellen Periode weitere 10 Mio. Euro folgen, die überwiegend in Kapazitätserweiterungen und effizienzsteigernde Automatisierungslösungen bei fünf Tochterunternehmen fließen würden. Mit dieser Meldung unterstütze GESCO den Eindruck, dass die Rückkehr auf einen dynamischen Wachstumspfad bevorstehe.Die GESCO-Aktie bleibt ein Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 28 vom 22.07.2017)XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:25,31 EUR -0,73% (24.07.2017, 17:36)