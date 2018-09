Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (24.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Das Unternehmen stecke tief in der Krise. Es habe ein Sanierungsgutachten bestellt. Ein solches Sanierungsgutachten gemäß dem sogenannten S6-Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer habe einen Zweck: Es liefere der Geschäftsführung in finanziellen Stress-Situationen den Überblick über die wichtigsten Gefahrenherde bei einem Unternehmen. Im Fall einer Insolvenz könne sich so der Insolvenzverwalter einen schnellen Überblick verschaffen und umgehend die richtigen Schritte einleiten.Der Modekonzern habe vor knapp einer Woche enttäuschende Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres präsentiert. Das Wertpapier sei daraufhin eingebrochen. Am Montagmorgen setze sich die Talfahrt fort.Der Titel erinnere aktuell an das berühmte fallende Messer. GERRY WEBER befinde sich in einer Abwärtsspirale, aus der es keine Lösung zu finden scheine. Der Konkurrenzkampf mache dem Unternehmen seit Jahren zu schaffen, Umsatz und Gewinn seien rückläufig. Wahrscheinlich werde die Aktie bald zum Zockerwert, bei dem nur noch einige Mutige auf die Rettung wetten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: