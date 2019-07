Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

0,057 EUR -57,27% (17.07.2019, 13:49)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

0,0605 EUR -42,49% (17.07.2019, 14:09)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (17.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Der ums Überleben kämpfende Modehersteller GERRY WEBER habe wieder eine Zukunftsperspektive. Die Finanzinvestoren Robus Capital Management und Whitebox Advisors hätten sich bereit erklärt, dem angeschlagenen Unternehmen eine Finanzspitze in Höhe von bis zu 49,2 Mio. Euro zu geben. Damit solle es dem ostwestfälischen Mode-Imperium aus der westfälischen Provinz möglich werden, bereit im Spätherbst das Insolvenzverfahren hinter sich zu lassen.Das Konzept zu seiner Rettung müsse nun noch von der Gläubigerversammlung gebilligt werden. Dies dürfte keine unüberwindliche Hürde sein. Der Gläubigerausschuss habe der Investmentvereinbarung und den Eckpunkten des geplanten Insolvenzplans, der u.a. einen partiellen Forderungsverzicht der Gläubiger vorsehe, bereits einstimmig zugestimmt. Für die bisherigen GERRY WEBER-Aktionäre bedeute die Einigung aber wohl das Ende aller Hoffnungen, noch mit einem blauen Auge davonzukommen. Denn im Zuge des Insolvenzplans sei eine "Kapitalherabsetzung auf voraussichtlich Null Euro" geplant. Das heiße, die Altaktionäre würden entschädigungslos aus dem Unternehmen herausgedrängt. Das gelte auch für die Gründerfamilie um Gerry Weber. In einem nächsten Schritt würden neue Aktien herausgegeben. Die GERRY WEBER-Aktie sei daraufhin weiter abgestürzt und koste am Mittwoch nur noch 5 Cent.Die Tage der GERRY WEBER-Aktie seien gezählt. Zu einer nachhaltigen Erholung an der Börse werde es bei dem Small Cap nicht mehr kommen. Wer in den vergangenen Monaten auf eine bessere Lösung spekuliert habe, müsse nun in den sauren Apfel beißen und die letzten Reste seines Zocks sichern. Für alle anderen gelte weiterhin: Finger weg, rät Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: