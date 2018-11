Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (12.11.2018/ac/a/nw)







Halle (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Whitebox Advisors hat Netto-Leerverkaufsposition in GERRY WEBER-Aktien stark ausgebaut:Die Hedgefonds-Manager von Whitebox Advisors befinden sich nach wie vor im Attacke-Modus gegen die Aktien des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Die Leerverkäufer des im Jahr 2000 von Andrew Redleaf gegründeten Hedgefonds Whitebox Advisors mit Sitz Minneapolis, Minnesota, USA, haben am 08.11.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der GERRY WEBER International AG von 1,11% auf 1,21% erhöht. Seit der Eröffnung des Short-Engagements am 04.10.2018 wird die Position kontinuierlich ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der GERRY WEBER International AG:0,62% BlackRock Investment Management (UK) Limited (17.07.2017)1,83% Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufern der Hedgefonds in den Aktien der GERRY WEBER International AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: