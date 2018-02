Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (27.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Die endgültigen Q4-Zahlen hätten den vorläufigen Eckdaten (u.a. Umsatz: -0,7% y/y auf 260,8 (Vj.: 262,7) Mio. Euro; EBIT: -9,6% auf 11,8 (Vj.: 13,0) Mio. Euro) entsprochen. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis habe deutlich die Prognose der Analystin (3,4 (Vj.: 4,4 (Prognose: 7,0) Mio. Euro) verfehlt. Alle in allem hätten hoher als erwartete Aufwendungen durch die nun planmäßig abgeschlossene Neuausrichtung belastet. In 2016/17 sei überraschend ein Nettoverlust ausgewiesen worden. Ferner habe der Ausblick für 2017/18 (Umsatz: 870 bis 890 Mio. Euro; EBIT: 10 bis 20 Mio. Euro) enttäuscht, womit das Unternehmen die in Aussicht gestellte Rückkehr zu einem nachhaltigen profitablen Wachstum in 2017/18 nicht erreichen werde.Die Analystin habe ihre Prognosen deutlich reduziert (u.a. EPS 2017/18e: 0,04 (alt: 0,74) Euro; EPS 2018/19e: 0,05 (alt: 0,90) Euro). Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe das Unternehmen jetzt bekannt gegeben, weitere Maßnahmen zur Performance-Verbesserung (u.a. Modernisierung von Marken, Optimierung der Beschaffung) aufzulegen. Die vorgestellten Eckpunkte dieses Programms würden weitestgehend eine Weiterführung der bisherigen Maßnahmen darstellen, die die Analystin wegen des enttäuschenden 2016/17 als nicht zielführend werte.In Verbindung mit der Streichung der Dividende stuft Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, die GERRY WEBER-Aktie bei einem von 9,60 auf 7,00 Euro reduzierten Kursziel von "halten" auf "verkaufen" zurück. (Analyse vom 27.02.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: