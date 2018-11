Kursziel

GERRY WEBER-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1,60 Verkaufen Independent Research Lars Lusebrink 14.11.2018 2,50 Reduce Oddo BHF Martin Decot 19.10.2018 1,60 Sell Hauck & Aufhäuser Christian Salis 19.10.2018 2,80 Verkaufen DZ BANK Thomas Maul 05.10.2018 2,50 Reduce Commerzbank Sabrina Reeh 04.10.2018 4,10 Reduce Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 04.10.2018 3,80 Reduce Equinet - 04.10.2018 4,20 Hold Warburg Research Jörg Frey 24.09.2018

Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (20.11.2018/ac/a/nw)







Die GERRY WEBER AG hat am 13. September 2018 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13.09.2018 zu entnehmen ist, habe das im Umbau befindliche Unternehmen in Q3 erheblich weniger umgesetzt und seine Verluste verdoppelt. Bei der Prognose habe GERRY WEBER zudem zurückgerudert. Der Umbau solle nun beschleunigt werden, was zu höheren Kosten führe. Der Umsatz sei in den Monaten per 31. Juli um 11,4% auf gut 170 Mio. Euro gesunken. Das Unternehmen habe dafür neben einem allgemeinen schwachen Modegeschäft unter anderem den heißen Sommer verantwortlich gemacht, der die Einkaufslust der Kunden gedämpft habe - insbesondere bei der mittelpreisigen Marke Hallhuber. Unter dem Strich hätten sich die Verluste auf knapp 11 Mio. Euro verdoppelt, darin enthalten seien Kosten für das laufende Sanierungsprogramm.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der GERRY WEBER-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Aktienanalyse vom 24.09.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "hold"-Votum mit einem Kursziel von 4,20 Euro anlässlich der Beauftragung eines Sanierungsgutachtens bestätigt. Das Unternehmen stecke damit nun auch offiziell in Kalamitäten, so der Analyst. Die Refinanzierung der Nettoverschuldung von insgesamt 203 Mio. Euro werde wohl ein Problem.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die GERRY WEBER-Aktie kommt von Independent Research und liegt bei 1,60 Euro. Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Analyse vom 14.11.2018 weiterhin zum Verkauf der Aktie geraten. Das Kursziel sei von 2,40 auf 1,60 Euro gesenkt worden. Das Unternehmen habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 wieder gesenkt, was keine große Überraschung darstelle, weil es zu den Q3-Zahlen den Umsatzausblick schon als äußerst ambitioniert bezeichnet habe. Ferner habe es sich mit den Schuldscheindarlehensgebern, deren Forderungen am 05.11.2018 fällig geworden seien, auf eine Stundung ihrer Forderungen bis Ende Januar 2019 geeinigt. Zugleich hätten die finanzierenden Banken zugesagt, bis zu diesem Zeitpunkt die Kreditlinien offen zu halten.Es sei zwar grundsätzlich positiv zu werten, gewähre dem Unternehmen jedoch nur eine relativ kurze Frist, um die notwendigen umfassenden Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zu erarbeiten. Das Management zeige sich weiterhin zuversichtlich, das Unternehmen erfolgreich und nachhaltig restrukturieren zu können. Der Analyst teile diese Zuversicht nicht, zumal das Unternehmen in der Mitteilung vom 13.11. von noch einmal deutlich verschärften Marktumfeldbedingungen spreche, und stehe Er habe seine Prognosen für 2018 gesenkt.