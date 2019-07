XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

23,94 EUR +0,04% (04.07.2019, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

23,91 EUR -0,46% (04.07.2019, 11:28)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (04.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group baut zurück - AktienanalyseBereits kurz nach seinem Amtsantritt hatte der neue GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF)-Chef Stefan Klebert angekündigt, die Zwei Säulen-Strategie seines Vorgängers aufzugeben und den Konzern - wie vor der Umstrukturierung 2015 - in mehrere Bereiche aufzuteilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nun habe das Unternehmen erste Details bekannt gegeben: Wie der Maschinenbauer mitgeteilt habe, werde sich GEA künftig in die fünf Bereiche Separation & Flow Technologies, Liquid & Powder Technologies, Food & Healthcare Technologies, Refrigeration Technologies sowie Farm Technologies organisieren. "Zu den wesentlichen Veränderungen gehört, dass wir das Unternehmen künftig nach Technologien aufstellen, so wie es für einen Technologieführer sinnvoll ist", habe Klebert erklärt. "Das ist der Schlüssel zur Steigerung unserer Profitabilität."Außerdem solle es ein neues Vorstandsressort für Einkauf, Produktion und Logistik geben. Bis die Struktur endgültig stehe, werde es allerdings noch etwas dauern. Klebert wolle die Reorganisation in den kommenden Monaten erst noch weiter ausarbeiten und das Ergebnis dann auf dem Kapitalmarkttag Ende September vorstellen. Dabei wolle er auch Orientierungsgrößen für die erwartete künftige Profitabilität der einzelnen Sparten und Synergieziele für den Einkauf nennen. Danach soll damit begonnen werden, in den neuen Strukturen zu arbeiten.Ob Klebert den Anlagenbauer mit der neuen Konzernstruktur wieder auf Erfolgskurs bringen könne, bleibe abzuwarten. Auch Analysten würden sich da nicht einig. Die Kursziele würden daher von 18,70 bis 30 Euro (aktuell: 23,98 Euro) reichen. Zudem habe Klebert bislang noch keine Angaben zu den Kosten für den Konzernumbau gemacht. Bonus-Investments bleiben daher Trumpf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2019)