XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

31,43 EUR -1,78% (10.03.2021, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

31,45 EUR -1,90% (10.03.2021, 12:28)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro in 2019.



Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte GEA weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert sowie Teil des DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indices. (10.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) weiterhin mit "halten" ein.Das bereinigte EBITDA für das Q4/2020 (testiert) habe sowohl über den Analystenprognosen als auch denen des Marktes gelegen. Die erhöhte Unternehmensguidance sei dabei komfortabel erreicht worden. Im Gesamtjahr habe sich die bereinigte EBITDA-Marge trotz eines rückläufigen Umsatzes u.a. infolge der in 2019 eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen um 1,7 Pp y/y verbessert. Insgesamt seien die negativen Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie vergleichsweise gering. Der Auftragseingang sei jedoch auch in Q4 rückläufig gewesen.Für das Geschäftsjahr 2021 rechne der Maschinen- und Anlagenbauers u.a. mit einem bereinigten EBITDA von 530 bis 580 (2020: 532) Mio. Euro. Angesichts der gestiegenen Profitabilität habe GEA das untere Ende der mittelfristig angestrebten Zielspanne für die operative Marge angehoben.Armer habe seine Erwartungen für 2021 (u.a. EPS: 1,19 (alt: 1,16) Euro) und 2022 (u.a. EPS: 1,48 (alt: 1,35) Euro) erhöht. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau seien die Fortschritte des Restrukturierungsprogramms (u.a. Personalabbau, Optimierung der Einkaufsprozesse, Portfoliobereinigung) aus Sicht des Analysten bereits im Kurs eskomptiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie: