GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) von 36 auf 40 Euro.Die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 hätten den vorläufigen Zahlen entsprochen, die beim Umsatz im Rahmen und beim bereinigten EBITDA über seinen Erwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die bereinigte EBITDA-Marge habe sich deutlich verbessert. Dabei habe GEA von einer verbesserten Bruttomarge und den umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung profitiert. Der Auftragseingang habe deutlich zulegen können. Der Düsseldorfer Konzern habe bereits bei der Bekanntgabe der vorläufigen Q2-Zahlen den Ausblick für 2021 angehoben. Außerdem habe GEA ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Armer habe seine Ergebnisprognosen für 2021e nach oben revidiert.Markus Armer, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 36 auf 40 Euro angehoben. (Analyse vom 27.08.2021)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:39,46 EUR +1,28% (27.08.2021, 14:34)