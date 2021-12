XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (02.12.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Auftragseingang auch in Q3 zugelegt - AktienanalyseDer Maschinen- und Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank guter Geschäfte vor allem in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika sei der Umsatz um 4,7 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand habe um 16,9 Prozent auf knapp 170 Mio. Euro zugelegt. Alle Divisionen hätten dabei zu dem besseren Ergebnis beigetragen, habe es geheißen. Unter dem Strich habe GEA mit 81,1 Mio. Euro fast doppelt so viel verdient wie im Vorjahr.Auch der Auftragseingang habe sich stark entwickelt, er habe sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund 28 Prozent auf 1,35 Mrd. Euro erhöht - das fünfte Plus in Folge. Treiber seien das Geschäft rund um Ventile und Pumpen sowie die Verarbeitung und Abfüllung von Flüssigkeiten gewesen. Zu einer Prognoseerhöhung habe sich Konzernchef Stefan Klebert dennoch nicht durchringen können - und habe dabei auf die anhaltende Chipkrise verwiesen. Man versuche zwar die Lagerbestände aufzustocken und bei Bedarf darauf zurückzugreifen.Zudem könnten bei Maschinen oftmals alternative Komponenten verbaut werden. Die Folgen würden dennoch zu spüren sein, habe der Manager gewarnt. "Es ist und bleibt eine große Herausforderung auch ins nächste Jahr hinein". Trotz der guten Performance in den ersten neun Monaten kalkuliere der Konzern für 2021 daher weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent. Das Betriebsergebnis solle nach wie vor bei 600 bis 630 Mio. Euro liegen. Dabei sei bereits Gegenwind von gut 25 Mio. Euro infolge der Chipkrise einkalkuliert, habe es geheißen. Das habe an der Börse zunächst für Enttäuschung gesorgt. Am Ende aber hätten doch die positiven Aspekte der Bilanz überwogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie: