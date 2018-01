Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

39,20 EUR -2,07% (23.01.2018, 15:23)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (23.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Gemäß vorläufigen Zahlen habe das operative EBITDA bei ca. 565 Mio. EUR stagniert. Der mit den Q3-Zahlen auf den unteren Rand des vergleichbar berechneten Zielkorridors von 580 bis 620 Mio. EUR (inkl. 20 Mio. EUR Zusatzkosten für Abfüllanlagen sowie Sonderertrag 14 Mio. EUR aus Immobilienverkäufen) gesenkte Ausblick sei um ca. 15 Mio. EUR verfehlt worden. Der Analyst habe 592 Mio. EUR geschätzt. Er führe die Abweichung auf negative Währungs- und Produktmixeffekte zurück. Auch der Konzernumsatz habe mit 4,58 Mrd. EUR seine Prognose von 4,62 Mrd. EUR nicht ganz erreichen können. Die entsprechende Wachstumsrate von +2,0% zum Vorjahr habe aber dem von GEA avisierten moderaten Zuwachs entsprochen. Dagegen sei seine Schätzung für den Auftragseingang mit 4,75 Mrd. EUR (+1,6% yoy) exakt getroffen worden. In Q4 sei mit rund 1,3 Mrd. EUR ein neuer Höchststand für ein einzelnes Quartal erzielt worden.Der Umsatz solle 2018 ohne Akquisitionseffekte stagnieren. Dabei habe GEA negative Währungseffekte (Wechselkurse Ende 2017 unterstellt) in die Planung miteinbezogen, was einen organischen Umsatzzuwachs impliziere. Dessen Größe sei aber bisher nicht quantifiziert worden. Angesichts auf rund 190 Mio. EUR bezifferter Akquisitionseffekte erwarte der Konzern 2018 einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR, was der aktuellen Markterwartung entspreche, jedoch leicht unter der Analysten-Schätzung von 4,87 Mrd. EUR liege.Für das operative EBITDA sei für 2018 ein Zielkorridor von 590 bis 640 Mio. EUR vorgegeben worden. Der Analyst habe bisher 652 Mio. EUR geschätzt. Auch die Markterwartung dürfte sich eher am oberen Prognoserand bewegen. Da in der Guidance positive Akquisitionseffekte von geschätzten ca. 30 Mio. EUR enthalten seien, enttäusche vor allem das untere Ende der Prognosespanne, welches bereinigt einen leichten Ergebnisrückgang impliziere.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "halten"-Rating sowie sein DCF- und Peergroup-basiertes Kursziel von 41,00 EUR für die GEA Group-Aktie. Risiken sehe er unverändert neben einem zögerlichen Kundenverhalten bei der Bereinigung der operativen Probleme, sofern es dort zu weiteren Verzögerungen und/ oder Kostenbelastungen komme. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:39,06 EUR -2,11% (23.01.2018, 15:16)