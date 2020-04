Fazit: Ob die Vorwürfe berechtigt seien oder nicht und mit welchen Praktiken das Management von GDS Holdings gegen bestehende Gesetze verstoße oder einfach nur den Spielraum bestehender Bilanzierungsregeln ausnutze, vermöge "Der Aktionär" aktuell nicht zu beurteilen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GDS Holdings Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GDS Holdings Ltd. (ISIN: US36165L1089, WKN: A2DFYV, Ticker-Symbol: G40, NASDAQ-Symbol: GDS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Datencenter-Entwickler GDS Holdings sei ins Visier von Shortsellern geraten. Der Vorwurf: Das Unternehmen nutze ein Schneeballsystem, um sein Wachstum zu finanzieren. Die Aktie sei am Freitag unter Druck geraten.Für die Anleger von chinesischen Wachstumsunternehmen sei die vergangene Woche eine zum Vergessen gewesen. Die Aktie des Kaffeehausbetreibers Luckin Coffee sei nach Betrugsvorwürfen binnen zwei Handelstagen um 80 Prozent im Wert eingebrochen - 5,5 Milliarden Dollar an Börsenwert seien regelrecht in Flammen aufgegangen. Ein Top-Manager stehe im Verdacht, die Umsätze für 2019 manipuliert zu haben.Abgesehen vom finanziellen Schaden für die Anleger heize der Skandal bei Luckin Coffee die Diskussion um die Glaubwürdigkeit chinesischer Unternehmen an. In einem Kommentar auf dem Kurznachrichtendienst Weibo habe People's Daily geschrieben, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei in China: "Luckin schadet nicht nur den Investoren sondern dem Ansehen chinesischer Kapitalgesellschaften im Ausland".In dieser Phase der Verunsicherung hätten Shortseller nun ein weiteres Unternehmen aufs Korn genommen, das bei Anlegern wegen seiner hohen Wachstumsraten populär sei: GDS Holdings. Vereinfacht ausgedrückt entwickle GDS Holdings Datencenter, deren Kapazitäten anschließend an Firmen wie Alibaba, Tencent oder auch Baidu vermietet würden. Die Tech-Konzerne würden das Angebot ihrerseits nutzen, um Kunden Cloud-Dienste anzubieten.Der Charme der Investmentstory liege auf der Hand: Chinas Cloud-Industrie wachse stark und dieses Wachstum habe in Zeiten der Corona-Krise an Dynamik gewonnen. Bis zum Jahr 2023 solle die gesamte Branche (Public und Private) auf ein Volumen von 300 Milliarden Yuan (circa 42,3 Milliarden Dollar) angewachsen sein, habe das regierungsnahe Development Research Center (DRC) schon im Herbst 2019 prognostiziert.GDS Holdings habe von 2017 bis 2019 die Erlöse von 1,6 auf 4,1 Milliarden Renminbi um 150 Prozent gesteigert. Für 2020 würden Analysten mit einem weiteren Umsatzzuwachs von 33 Prozent rechnen."Der Aktionär" habe GDS Holdings ebenfalls seit April 2019 auf seiner Empfehlungsliste. Die Performance seither betrage rund 25 Prozent.Der Shortseller JC Capital Research sei weit weniger zuversichtlich, was das Potenzial des chinesischen Datencenter-Entwicklers betreffe und werfe der Firma in einer Studie von Ende März Betrug vor. Im Wesentlichen würden die Autoren dem Management "Round Tripping" von Umsätzen vorwerfen. Hinter dem Begriff würden sich Scheingeschäfte verbergen mit dem Ziel, Umsätze zu generieren und auf diese Art Wachstum zu suggerieren (wo keines sei).Weitere Vorwürfe von JC Capital würden sich auf die Verschleierung von Krediten und fragwürdige Bilanzierungspraktiken beziehen. Den Autoren zufolge habe sich GDS Holdings bislang außerdem geweigert, sich zu Fragen unter anderem zur Firmenstruktur und den Finanzierungskosten für die Entwicklung der Datencenter zu äußern.JC Capital sei ein Shortseller. Auf der Homepage des Unternehmens heiße es "Seien Sie gewarnt. Wir sind voreingenommen. Wir geben unser Bestes und präsentieren Fakten basierend auf umfangreichen Research und von öffentlich zugänglichen Quellen. Wir verdienen Geld, wenn diese Aktien im Wert sinken."