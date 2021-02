GBC AG: Welche Auswirkungen hat der Corona-bedingte Shut-Down auf Ihr Geschäft?



Patrick Brenske: Als systemrelevantes Unternehmen der pharmazeutischen Versorgung haben sich die Produktbereiche unterschiedlich positiv oder negativ entwickelt. Insgesamt war der Markt stabil. Herausfordernd war die Organisation der betrieblichen Abläufe. Wir haben zunächst zusätzliche Hygiene-Standards eingeführt und dann ein komplett separiertes 2-Schichtsystem etabliert, um eine räumliche Entzerrung und die notwendigen Abstandsregeln zu gewährleisten. Darüber hinaus haben wir das Angebot an "home office" für unsere Mitarbeiter erweitert. Ich danke unseren Mitarbeitern, diese "Extrameile" über einen langen Zeitraum mitgegangen zu sein.



GBC AG: Herr Brenske, Sie beschreiben ein rundweg positives Bild von der operativen Entwicklung der HAEMATO AG. Was heißt dieses für den Kapitalmarkt?



Patrick Brenske: Nachdem wir in den letzten knapp zwei Jahren eine schwierige Zeit im Kapitalmarkt durchlebt haben, gehen wir davon aus, dass die operativen Verbesserun-gen bald auch ihren Niederschlag bei der Entwicklung des Börsenkurses unserer Aktie haben werden. Zudem planen wir, unsere Aktionäre entlang der Steigerung des operativen Ergebnisses auch wieder mit einer Dividende zu belohnen.



GBC AG: Herr Brenske, ich danke Ihnen für das Gespräch. (Analyse vom 11.02.2021)



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (11.02.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Vorstandsinterview mit Patrick Brenske, Vorstand der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK):Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 habe es bei der HAEMATO AG wichtige neue Weichenstellungen gegeben. Seit Anfang Juli 2020 sei die M1 Kliniken AG der neue Großaktionär der HAEMATO AG. Durch die Eingliederung der HAEMATO AG in die auf Schönheitsbehandlungen spezialisierten M1 Kliniken AG solle künftig auch der Bereich ästhetische Behandlungen adressiert werden. Die begonnene Neustrukturierung sei im Dezember mit der Einbringung der M1 Aesthetics GmbH in die HAEMATO AG fortgesetzt worden. Seit Ende November 2020 sei Patrick Brenske CEO der HAEMATO AG. GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit Patrick Brenske über die jüngste Entwicklung der HAEMATO AG gesprochen:: Die Strategie der HAEMATO hat drei Komponenten. Zunächst gehört hierzu unser Stammgeschäft im Bereich der Specialty Pharma. Darüber hinaus ist dies die zukünftige Ausrichtung auf den Einkauf von Produkten für Schönheitsbehandlungen. Hier ist die HAEMATO aufgrund der Erfahrung im Einkauf von pharmazeutischen Produkten in ganz Europa sehr gut aufgestellt. Zudem sind die Margen für den Handel deutlich höher als im Stammgeschäft. Die dritte Komponente ist schließlich die Entwicklung eigener Produkte für Schönheitsbehandlungen. Auch hier ist die HAEMATO mit der Zertifizierung nach DIN 13485 in einer sehr guten Position.: Bei Specialty Pharma - im engeren Sinne - handelt es sich um Medikamente für eine patientenindividuelle Behandlung von chronischen Krankheiten. Diese personalisierten Medikamente, die unter der Berücksichtigung wichtiger Parameter - z.B. patientenindividuelle Blutwerte - zubereitet werden, kommen vor allem bei der Behandlung chronischer und genetisch bedingter Krankheiten wie Krebs oder Rheuma und bei neurologischen Erkrankungen vermehrt zum Einsatz. Die aufwendige Forschung und Entwicklung hat zur Folge, dass die Preise höher sind als bei gewöhnlichen Arzneimitteln. Dieser Trend zur personalisierten Medikation verspricht deutlich bessere Behandlungsergebnisse und ist damit einer der Megatrends in der medizinischen Therapie. Der Markt wächst entsprechend mit durchschnittlich 10% pro Jahr. Das Marktvolumen beträgt bereits heute ca. 10 Mrd. Euro p.a.: Im Stammgeschäft können wir im Bereich der Specialty Pharma mit unserem Produktmix wieder an die historischen Wachstumsraten anknüpfen. Dabei helfen uns unsere Ausrichtung auf chronische Erkrankungen und unser Direktvertrieb an Schwerpunktapotheken in Deutschland und Österreich. Zur Erschließung eines weiteren Wachstumsmarkts ist die HAEMATO kürzlich in den BtM-Handel eingestiegen. Medizinische Cannabisproduktewerden zur Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Epilepsie und chronischen Schmerzen eingesetzt. Diese Produkte sind bereits in über 40 Ländern zugelassen. Das weltweite Marktvolumen für medizinisches Cannabis belief sich 2018 auf 13,4 Milliarden Dollar. Experten rechnen damit, dass sich das Marktvolumen bis 2026 auf 148 Milliarden Dollar vergrößert.: Marktstudien zeigen, dass sich mit preislich attraktiven eigenen Produkten die Absatzmärkte bis zu einem Faktor 5 vergrößern können. Als Hersteller sind zudem die Margen deutlich größer als im reinen Handelsgeschäft, da die Wertschöpfungskette vertieft wird. Zwischen dem reinen Handelsgeschäft und der Herstellung bieten sich auch kurzfristig realisierbare Kooperationen mit renommierten Herstellern an.: Ja, wir rechnen mit zusätzlichen Impulsen für die Zeit nach Corona. Es wurden viele Behandlungen verschoben, die dann nachgeholt werden müssen. Diesen Effekt erwarten wir auch für die Schönheitsbehandlungen. Da wir nicht wissen, wann die Pandemie überwunden sein wird, ist es schwierig, quantitative Prognosen abzugeben. Durch die weitere Expansion der M1-Gruppeim Bereich der minimalinvasiven Unterspritzungsbehandlungen erwarten wir aber erhebliche Wachstumsimpulse für die M1 Aesthetics, was wiederum der HAEMATO zugutekommen wird.: Das für uns schwierige Jahr 2019 war durch eine Reihe externer Ein-flüsse geprägt, die auch den ganzen Markt betrafen. Schon im letzten Quartal 2019 begann der jetzt zu beobachtende Aufwärtstrend. Wir hatten bis dahin unsere Mannschaft verstärkt, intensiv an den Prozessen zur Optimierung und Digitalisierung der Ab-läufe gearbeitet und unsere Effektivität und Effizienz erhöht. Wir haben damit die Grund-lage für weiteres profitables Wachstum geschaffen.