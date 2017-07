Augsburg (www.aktiencheck.de) - Trotz der aktuellen Höchstkurse an den Börsen zeigen sich die deutschen Insider weiterhin positiv gestimmt, so die Analysten der GBC AG.



Der GBC-Insiderindikator, welcher die Kauf- und Verkaufstransaktionen der Insider ins Verhältnis setze, liege bei 2,9 Punkten. Das bedeute, dass in den vergangenen vier Wochen, auf drei Kauftransaktionen gerade einmal ein Verkauf komme, was als ein sehr positives Signal hinsichtlich der künftigen Aktienmarktentwicklung gewertet werden könne. Zumal die Transaktionsanzahl auf einem sehr hohen Niveau liege, was die Aussagekraft des GBC-Insiderindikators erhöhe.



Besonders starke Kaufsignale hätten in den vergangenen vier Wochen die Insider der Deutsche Grundstücksauktionen AG oder der Deutschen Telekom AG geliefert. (Ausgabe vom 07.07.2017) (10.07.2017/ac/a/m)





