Tradegate-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

7,50 EUR -13,84% (02.08.2018, 09:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

CHF 8,93 -10,97% (02.08.2018, 09:26)



ISIN GAM Holding-Aktie:

CH0102659627



WKN GAM Holding-Aktie:

A0YBKX



Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAM



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (02.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Am 31. Juli 2018 habe GAM die Suspendierung von Tim Haywood angekündigt, dem Leiter der Absolute-Return-Bond-Strategie, wegen dessen "Handhabung von Risikomanagement und Aufzeichnungspflicht in bestimmten Fällen". Das Treffen mit dem CEO und CFO des Unternehmens (ebenfalls am 31. Juli) habe keine neuen Erkenntnisse darüber gebracht, was genau vorgefallen sei. Das Management gebe sich überzeugt, dass das Problem auf eine Person beschränkt sei und dass kein unehrliches oder gar betrügerisches Handeln im Spiel gewesen sei.GAM habe am 31. Juli 2018 bei seinen Absolute-Return-Anleihefonds aufgrund der hohen Zahl von Rücknahmen sämtliche Zeichnungen und Rücknahmen aussetzen müssen. Die betroffenen Fonds hätten per diesem Datum einen verwaltetes Vermögen (AuM) von CHF 7,3 Mrd. dargestellt. Per 30. Juni 2018 habe der AuM-Wert bei den Absolute-Return-Anleihefonds (inkl. Institutionelle Mandate) bei CHF 11 Mrd. gelegen. Lege man die durchschnittliche Managementgebühr von 61,9 BP zugrunde, entspreche dies Gebühren in Höhe von ca. 68 Mio. oder 13% des annualisierten in H1/2018 erreichten Werts. GAMs gesamtes AuM im Bereich Investment Management habe per 30. Juni 2018 bei CHF 84,4 Mrd. gelegen.Nachdem die Suspendierung von Tim Haywood zu erheblicher Unsicherheit geführt habe, sei die Aussetzung aller Zeichnungen und Rücknahmen bei den Absolute-Return-Anleihenfonds keine große Überraschung. Die externen Anwälte hätten ihren Bericht zu diesem Thema abgeschlossen. Wie das Management den Analysten mitgeteilt habe, werde die interne Untersuchung jedoch fortgesetzt und könnte weitere vier bis acht Wochen in Anspruch nehmen. Die Unsicherheit darüber, was genau schief gelaufen sei, werde also noch ein bis zwei Monate anhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börseplätze GAM Holding-Aktie: