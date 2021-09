Das neue iPhone sei optisch aufgewertet und unter anderem mit besseren Displays und mehr Speicher ausgestattet worden. Zudem habe es Produkt-Updates für Apple Watch und iPad gegeben.



"Der Aktionär" sehe bei den beiden größten Konzernen der Welt Apple und Microsoft das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Wer jedoch nicht auf Einzelaktien setzen wolle, setze auf den GAFAM-Index. Hier gebe es Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft im Komplettpaket - für die Risikofreudigeren sogar mit Hebel.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz der jüngsten Schwäche des Gesamtmarktes präsentiert sich der GAFAM-Index (ISIN DE000SLA2UA7/ WKN SLA2UA) weiterhin robust und notiert derzeit in der Nähe seines Rekordhochs, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Das liege insbesondere an der Stärke von Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), dessen Aktie in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen habe.Für die Rally der Microsoft-Papiere gebe es derzeit insbesondere zwei Trigger. Zum einen sorge die jüngste Preiserhöhung von Office365-Diensten für Euphorie bei den Bullen. Denn dadurch dürften bald auch die Einnahmen steigen.Gestern sei dann eine weitere Top-Nachricht gefolgt. Der weltgrößte Softwareanbieter habe einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Bis zu 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) sollten dafür aufgewendet werden.