Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit Beendigung des G20-Gipfels kehrt in Hamburg langsam wieder Normalität ein, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.



Die USA würden sich wie erwartet beim Pariser Klimaschutzabkommen isolieren und an fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas festhalten. Laut der Bundeskanzlerin seien insbesondere die Verhandlungen zum Thema Freihandel "außergewöhnlich hart" gewesen. Immerhin scheine die protektionistische Haltung der USA abgewendet, sofern der Handel fair ablaufe und ein Entgegenkommen anderer Länder wie China stattfinde. Konkret seien hier die Überkapazitäten bei Stahl besprochen worden, dort solle ein Gremium bis November konkrete Lösungen liefern.



Das Treffen werde jedoch kurzfristig kaum Folgen auf die Kapitalmärkte haben. Vielmehr würden aktuell der deutsche und der europäische Aktienmarkt mit dem Renditeanstieg in den Bundesanleihen kämpfen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sei vergangene Woche auf 0,57% gestiegen und habe ein neues Jahreshoch erreicht. Zudem belaste der starke Euro die exportorientierten Unternehmen. Generell seien beide Aspekte ein positives Zeichen für Europa und würden zeigen, dass die europäische Konjunktur laufe. Der Anstieg im Rentenbereich sei im Endeffekt nichts anderes als eine gewisse "Normalisierung", die vom Aktienmarkt aber erst einmal verarbeitet werden müsse. (10.07.2017/ac/a/m)





