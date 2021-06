NASDAQ-Aktienkurs Futu Holdings-Aktie:

148,09 USD -4,05% (21.06.2021, 22:00)



ISIN Futu Holdings-Aktie:

US36118L1061



WKN Futu Holdings-Aktie:

A2PCBR



Ticker-Symbol Futu Holdings-Aktie:

6FHA

NASDAQ-Symbol Futu Holdings-Aktie:

FUTU



Kurzprofil Futu Holdings Limited:



Futu Holdings Limited (ISIN: US36118L1061, WKN: A2PCBR, Ticker-Symbol: 6FHA, NASDAQ-Symbol: FUTU) ist eine Investment-Holdinggesellschaft mit Sitz in Hongkong, die digitalisierte Brokerage-Plattformen anbietet. Das chinesische Unternehmen ist an der Bereitstellung von Online-Maklerdiensten und Margin-Finanzierungsdiensten über Software und Websites beteiligt. Futu Holdings bietet v.a. Investitionsdienstleistungen über seine digitale Brokerage-Plattform unter dem Namen Futu NiuNiu an. Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens umfasst Handelsausführungen und Margin-Finanzierungen, die es seinen Kunden ermöglichen, Wertpapiere wie Aktien, Warrants, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs) marktübergreifend zu handeln. Außerdem bietet Futu Holdings auch Finanzinformationen und Online-Communityservices an. (22.06.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Futu Holdings-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Futu Holdings-Aktie (ISIN: US36118L1061, WKN: A2PCBR, Ticker-Symbol: 6FHA, NASDAQ-Symbol: FUTU) charttechnisch unter die Lupe.Im Anschluss an die dynamische Rally von Ende Dezember bis Mitte Februar habe sich die Futu Holdings-Aktie in den letzten Monaten eine Verschnaufpause gegönnt. Charttechnisch schlage sich das beschriebene Durchatmen in einer klassischen Korrekturflagge nieder. Die obere Begrenzung dieses Konsolidierungsmusters - definiert durch den Korrekturtrend seit Februar - verlaufe aktuell bei 154,56 USD. Gelinge der Sprung über diese Hürde, sollte der übergeordnete Haussetrend wieder Fahrt aufnehmen. Perspektivisch winke dann ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 204,55 USD, zumal der trendfolgende MACD derzeit freundlich zu interpretieren sei. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Anschlusspotenzials definiere das Hoch von Mitte April (178,18 USD) ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf Investoren eine wichtige Orientierungshilfe. So würden die jüngsten Verlaufstief bei gut 140 USD zusammen mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des eingangs erwähnten Hausseimpulses (140,22 USD) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 138,89 USD) einen markanten Rückzugsbereich bilden. Diese Bastion gelte es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Futu Holdings-Aktie:125,00 EUR -3,85% (21.06.2021, 22:26)