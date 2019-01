Trend 2 beziehe sich auf das ansteigende Zinsniveau und das hohe Schuldenniveau in den Industrienationen. Smart gehe davon aus, dass die Abwicklung der großen Bilanzsummen aufgrund der quantitativen Lockerungsmaßnahmen für die Zentralbanken "knifflig" werde und die Anleger die Auswirkungen steigender Zinsen "auskundschaften müssten".



Trend 3 seien die besorgniserregenden Folgen des Handelskriegs zwischen den USA und China. Zwar halte Smart es aus volkswirtschaftlicher Sicht für unwahrscheinlich, dass die mit Zöllen belegten Güter den weltweiten Wachstumskurs erheblich aus dem Gleichgewicht bringen würden, gleichwohl sei es nur eine Frage der Zeit, bis die zusätzlichen Kosten die Unternehmensgewinne aufzuzehren beginnen würden. Smart rechne daher damit, dass Anleger dieses Thema sehr genau beobachten würden.



Trend 4 betreffe die Datenrevolution sowie die Gewinner und Verlierer aus dem Umbruch vieler Geschäftsmodelle. "Unserer Ansicht nach werden die Besitzer von Daten einen ungeheuren Vorteil besitzen", sage Smart, "doch die wahren Gewinner werden diejenigen sein, die etwas damit anzufangen wissen."



Trend 5 schließlich sei die demografische Entwicklung, die sich zusehends in alternden Bevölkerungen auswirke. Diese Entwicklung vollziehe sich langsam und vorhersehbar und biete Chancen, die aus der steigenden Anzahl älterer Verbraucher ergeben würden: hinsichtlich der Gesundheitsversorgung, dem Unterhaltungsangebot, der Nachfrage nach altengerechtem Wohnen und nicht zuletzt einem geänderten Konsumverhalten. (09.01.2019/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Das vergangene Jahr war merkwürdig für das globale Wachstum, da die Erholung aus dem Lot geriet, urteilt Dr. Christopher Smart, Head of Global Macroeconomic and Geopolitical Research bei Barings.Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten habe sich in Folge von Steuersenkungen und gelockerter staatlicher Regulierung beschleunigt, in Europa habe das Wachstum jedoch angesichts der politischen Unsicherheit rund um den Brexit und Italiens Haushaltspolitik gestockt, so der Marktstratege. Japan habe einige Lichtblicke zu verzeichnen gehabt, während sich in China das Wachstum verlangsamt habe, bei dem Versuch der Regierung, Immobilienblasen zum Platzen zu bringen.