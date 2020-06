Doch mit dem darauf folgenden Kursabstieg in Regionen von 4.000 US-Dollar - einem Stand, den die Kryptowährung Anfang 2019 erreicht habe - hätten auch bei Goldman offenbar die ersten Zweifel an der weiteren Kursentwicklung von Bitcoin begonnen. Und diese Zweifel seien inzwischen zu einer Gewissheit geworden, wie die Ausführungen während einer Kundenveranstaltung von Ende Mai nahelegen würden. In den Präsentationsunterlagen zu dem Event würden die Goldman-Spezialisten gleich fünf Gründe nennen, warum sie inzwischen zu der Auffassung gelangt seien, dass Bitcoin eben doch keine neue Assetklasse darstelle.



Darin heiße es, Kryptowährungen inklusive Bitcoin seien keine neue Assetklasse, weil sie:

1. keinen Cash Flow wie Anleihen generieren würden,

2. keine Gewinne durch die Anbindung an das globale Wirtschaftswachstum erwirtschaften würden,

3. angesichts ihrer instabilen Korrelationen keine konsistenten Diversifikationsvorteile böten,

4. in Anbetracht einer historischen Volatilität von 76 Prozent nicht für eine Glättung der Schwankungen in einem Portfolio sorgen würden,

5. und es zudem keine Belege gebe, dass Kryptowährungen eine wirkliche Absicherung gegen Inflation böten.



"Wir glauben, dass ein Wertpapier, dessen Wertschätzung in erster Linie davon abhängt, ob jemand anderes bereit ist, einen höheren Preis dafür zu zahlen, keine geeignete Investition für unsere Kunden ist", würden die Goldman-Banker ihre Skepsis auf den Punkt bringen. Es könne durchaus sein, dass Hedgefonds den Handel mit Kryptowährungen aufgrund der damit verbundenen hohen Volatilität als attraktiv erachten würden. Diese Anziehungskraft stelle jedoch kein tragfähiges Investitionsargument dar. (08.06.2020/ac/a/m)





