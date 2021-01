Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (21.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der US-Titel sei am Donnerstag zeitweise mehr als fünf Prozent gestiegen. Der Grund: In einem starken Marktumfeld könnten auch die Quartalszahlen der Wasserstoff-Euphorie der Anleger nichts entgegensetzen. Die FuelCell Energy-Aktie steige daher weiter, obwohl das Unternehmen die Erwartungen der Anleger verfehlt habe.Die Erwartungen an FuelCell Enegery seien im Vorfeld hoch gewesen: So hätten die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten mit einem Verlust von rund einem Cent je Aktie bei Umsätzen in Höhe von 17 Mio. Dollar gerechnet. Geliefert habe das Unternehmen Erlöse in Höhe von 17 Mio. Dollar bei einem Verlust je Aktie von acht Cent. Die Umsatzprognose habe FuelCell Enegery damit zwar erfüllt, jedoch sei der Verlust doch deutlich höher ausgefallen als von den Analysten erwartet.Folglich habe das Papier des Brennstoffzellenherstellers am Donnerstag zunächst den Rückwärtsgang eingelegt und mit 15,83 Dollar knapp unter dem Freitagsschlusskurs bei 15,84 Dollar geöffnet. Nachdem die FuelCell Energy-Aktie zunächst noch bis auf 15,33 Dollar weiter nachgegeben habe, habe der Titel jedoch den Turbo gezündet und sei in der Spitze bis auf 17,88 Dollar nach oben geschnellt.Es bleibe dabei: Auch nach den Quartalszahlen dürfte die Kursentwicklung volatil bleiben. Die FuelCell Energy-Aktie ist daher nur für Trader mit entsprechender Risikobereitschaft geeignet, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link