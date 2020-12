Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,24 USD -20,00% (02.12.2020, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY2



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.FuelCell Energy habe den starken Kursanstieg im November genutzt, um sich frisches Geld zu beschaffen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung habe das US-Unternehmen rund 130 Mio. USD eingesammelt. Bei den Anlegern sei die Transaktion allerdings nicht gut angekommen.Durch die Platzierung von 14,7 Mio. Aktien zum Preis von je 6,50 USD habe FuelCell Energy 128,8 Mio. USD erlöst, wie am Dienstag bekannt geworden sei. Mit dem frischen Kapital wolle das Unternehmen in erster Linie seine Kreditschulden bei Orion Energy Partners vollständig zurückzahlen: 2019 habe FuelCell Energy eine Kreditvereinbarung über 200 Mio. USD unterzeichnet und einen ersten Teilbetrag i.H.v. 80 Mio. USD in Anspruch genommen.An der Börse sei die Nachricht nicht gut angekommen: Am Mittwoch habe die FuelCell Energy-Aktie in der Spitze rund 28% verloren. Zum Handelsschluss sei noch ein Minus von 20% zu Buche gestanden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:6,382 EUR +6,60% (03.12.2020, 13:50)