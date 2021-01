Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

12,968 EUR -1,22% (18.01.2021, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

15,84 USD -10,00% (15.01.2021, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol Deutschland FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (18.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die starke Korrekturbewegung der FuelCell Energy-Aktie sei noch immer nicht beendet. Aufgrund des heutigen Feiertages in den USA gebe hier auch keine neuen Impulse. Noch am Freitag habe der Titel rund zehn Prozent verloren und dabei eine enorm wichtige Unterstützung unterschritten. Charttechnisch sei die Lage bei FuelCell Energy nun deutlich angespannt.Nachdem das Papier am vergangenen Mittwoch ein neues Mehrjahreshoch bei 20,94 Dollar erreicht habe, sei es zu einer starken Korrekturbewegung gekommen. Ausgehend von diesem Hoch sei der Wert bisher um rund 24 Prozent gefallen. Am Freitag habe der Kurs nun sogar unter der Begrenzungslinie einer Keil-Formation bei 16,20 Dollar geschlossen, die der Titel zuvor zwischen November und Anfang Januar ausgebildet habe.Neben diesem Verkaufssignal seien auch die Werte der Stochastik- und RSI-Indikatoren vom überkauften in den neutralen Bereich zurückgekehrt und hätten damit weitere Verkaufsimpulse geliefert. Ein weiterer Rücksetzer bis an die Unterstützung am Verlaufshoch bei 13,91 Dollar sei jetzt recht wahrscheinlich. Erst bei Kursen über dem 2018er-Zwischenhoch bei 17,52 Dollar sei mit einem erneuten Aufschwung zu rechnen.Die FuelCell Energy-Aktie ist daher nur für Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link