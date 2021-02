NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

26,83 USD -3,87% (10.02.2021, 16:18)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol Deutschland FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (10.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Mit dem Ausbruch aus der kurzfristigen Dreiecksformation habe die steile Aufwärtsbewegung der FuelCell Energy-Aktie zuletzt nochmals an Dynamik gewonnen. Dabei sei sogar das 2018er-Hoch bei 26,04 USD geknackt worden. Die nächsten Etappenziele würden nun das Zwischenhoch bei 27,72 USD und die obere Begrenzung der Widerstandszone, die aus einer elfmonatigen Seitwärtsphase zwischen 2017 und 2018 im Bereich von17,40 bis 29,88 USD resultiere, in den Fokus rücken. Trotz der neuen Kaufsignale sei bei der FuelCell Energy-Aktie weiter Vorsicht geboten. Sollte das Handelsvolumen nicht bald weiter zunehmen, drohe ein Rücksetzer. Aus Sicht des "Aktionärs" sei die FuelCell Energy-Aktie als Einzelinvestment derzeit nur für mutige Trader geeignet, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:22,11 EUR -4,02% (10.02.2021, 16:33)