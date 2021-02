In den USA seien vor allem die Inflationszahlen für Januar am Mittwoch sowie das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für Februar am Freitag spannend. Und auch Chinas jüngste Preistrends seien wichtig, wobei am Mittwoch sowohl die Inflations- wie Produzentenpreisdaten für Januar kommen würden.



ZITATE:



"Die liquiditätsgetriebene Hoffnungsrally geht weiter - der zyklisch geprägte DAX könnte noch im ersten Halbjahr 15.000 Punkte erreichen. Denn alle drei entscheidenden Faktoren leuchten für die Aktienmärkte grün: die konjunkturelle Frühlingsperspektive, entschlossene Notenbanken und Regierungen im "Whatever it takes"-Modus."



"Alle drei entscheidenden Faktoren leuchten für die Aktienmärkte grün: Die Aussicht auf das Ende der Lockdowns mit einer von Nachholeffekten und wohl Überstimulierungseffekten geprägten frühzyklischen Erholung, die auf Basis ihrer gigantischen Gelddruckprogramm anhaltende Liquiditätsschwemme der Notenbanken inklusive der damit verbundenen Nullzinspolitik sowie die Aussicht auf weitere großzügige Unterstützungsprogramme der Regierungen." (05.02.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf Höchststand, neue Rekorde an der Wall Street - nach der jüngsten Korrektur geht es weiter bergauf: "Die liquiditätsgetriebene Hoffnungsrally geht weiter", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Der Chefstratege von Merck Finck nenne dafür drei Gründe: "Die konjunkturelle Frühlingsperspektive, entschlossene Notenbanken und Regierungen im "Whatever it takes"-Modus." Greil erläutere: "Alle drei entscheidenden Faktoren leuchten für die Aktienmärkte grün: Die Aussicht auf das Ende der Lockdowns mit einer von Nachholeffekten und wohl Überstimulierungseffekten geprägten frühzyklischen Erholung, die auf Basis ihrer gigantischen Gelddruckprogramme anhaltende Liquiditätsschwemme der Notenbanken inklusive der damit verbundenen Nullzinspolitik sowie die Aussicht auf weitere großzügige Unterstützungsprogramme der Regierungen." - Konkret bedeute das für Greil, dass "der zyklisch geprägte DAX noch im ersten Halbjahr 15.000 Punkte erreichen könnte".