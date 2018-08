XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,60 EUR +0,88% (01.08.2018, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,40 EUR +0,18% (01.08.2018, 16:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Igor Kim von ODDO BHF:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Igor Kim, Analyst von ODDO BHF, seine Kaufempfehlung für die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Q2-EBIT der Fressenius SE sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Ausblick für Kabi sei angehoben worden, die Guidance auf Konzernebene habe aber weiterhin Bestand.Bei Helios werde eine schwächere Performance in Deutschland durch ein stärkeres Geschäft in Spanien ausgeglichen.Analyst Igor Kim hält am Kursziel für die Fresenius-Aktie von 82,00 EUR fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: