Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Gegenüber dem Vorjahr hätten die Umsätze von Fresenius im dritten Quartal wechselkursbereinigt um 6 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro zugelegt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei währungsbereinigt leicht um ein Prozent zurückgegangen. Unter dem Strich sei der währungsbereinigte Gewinn mit 453 Millionen Euro unverändert geblieben. Das sei dennoch deutlich mehr gewesen als von Analysten erwartet."Unsere angekündigten Investitionen laufen planmäßig", habe Unternehmenschef Stephan Sturm gesagt. Diese würden in diesem Jahr auf den Gewinn drücken. "Wir tun damit aber genau das Richtige, um auf Dauer leistungsfähig und erfolgreich zu sein", so Sturm weiter. Für das Gesamtjahr habe das Management an den zuletzt hochgeschraubten Zielen festgehalten. So solle der Umsatz weiterhin währungsbereinigt um 4 bis 7 Prozent wachsen. Beim Konzernergebnis würden nach wie vor keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erwartet.Auch die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) könne mit einem Umsatz von 4,38 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 599 Millionen Euro die Prognosen leicht übertreffen. Der Ausblick sei bestätigt worden. Zuletzt habe ein negativer Analystenkommentar für Verkaufsdruck bei der FMC-Aktie gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: