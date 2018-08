Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (21.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Weitere Kursgewinne wünschenswert - ChartanalyseFür Käufer in der Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) tickt die Uhr, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem in der vergangenen Handelswoche der Unterstützungsbereich bei 65,36 EUR mehrfach unterschritten worden sei, hätten die Käufer immer wieder ein Comeback versucht. Aber erst gestern sei es gelungen, die alte Unterstützung per Tagesschlusskurs zurückzuerobern. Die Aktie habe zum Wochenstart 0,80% zugelegt, womit die Bullen ihren "letzten Strohhalm" weiter zu greifen versuchen würden. Ob dies gelinge, bleibe aber noch abzuwarten.Größere Schwächen könnten sich Käufer in der Fresenius-Aktie derzeit nicht leisten. Es sei aus technischer Sicht wichtig, dem jüngsten Stabilisierungsversuch weitere Kursgewinne folgen zu lassen. Könnten sich die Käufer weiter durchsetzen und die nächsten Widerstände bis hin zu ca. 66,20 EUR knacken, eröffne sich kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial auf 68 und später auch knapp 71 EUR. Dort liege ein mittelfristiger Widerstand, der für neuerliche Probleme sorgen könnte. Für solche dürfte auch ein Ausbruch unter 64 EUR auf ein neues kurzfristiges Tief sorgen. In diesem Fall wären Abgaben auf 62 oder gar 60 EUR möglich. (Analyse vom 21.08.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:65,52 EUR +0,80% (20.08.2018, 17:35)